敏感肌に寄り添い続けるスキンケアブランド「dプログラム」が、さらに進化して話題に♡リニューアル後わずか5か月で累計出荷250万個を突破し、多くの女性から支持を集めています。乾燥や肌荒れが気になる季節にも頼れる存在で、毎日のケアを心地よくサポート。自分の肌に合うスキンケアを見つけたい方に注目のシリーズです♪ 敏感肌サイエンスの進化 「dプログラム」は50年以上の研究に基づき、敏感肌