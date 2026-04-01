株式会社こころのカンパニーの家族信託コンサルタント・浅沼礼奈さん（同社提供） 認知症による資産凍結問題を解消する方法として、近年関心が高まっている「家族信託」。家族信託をサポートするサービス「おやとこ」を運営する株式会社こころのカンパニー（旧トリニティ・テクノロジー株式会社）の家族信託コンサルタント・浅沼礼奈さんに、制度の仕組みやメリット、「おやとこ」の取り組みにつ