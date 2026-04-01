1日午前10時すぎ、関東地方で震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。東京電力によりますと、福島県双葉町と大熊町にある廃炉作業中の福島第一原子力発電所はこれまでのところ異常は確認されておらず、原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また、福島県富岡町と楢葉町にある廃炉に向けた準備作業を行っている福島第二原子力発電所は、これまでの