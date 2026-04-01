世界文化社はきょう1日、ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート・ペアの金メダリストで“りくりゅう”こと三浦璃来＆木原龍一を特集した『家庭画報 5月号』『家庭画報 5月号 プレミアムライト版』を発売した。【画像】“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、『家庭画報』当時のショット『家庭画報』では、初優勝した世界選手権前の2023年4月号、金メダルに輝いたミラノ・コルティナ冬季五輪前の2026年1月号で独占取材を