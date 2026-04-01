お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が31日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。最近出会った強者について語った。人類最強は？と問われた際に、「最初は過去の選手も含めて格闘家とかで話すんですけど」とケンコバ。だが、「結局、室伏広治には勝てない気がするんですよ」と切り出した。室伏氏と仕事で初対面を果たし、その瞬間に“最強”と分かったという。「マッチョの人なんて今や、まわりに