宮城県岩沼市の海岸で昨年4月、女性保育士の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄などの罪に問われた知人の無職佐藤蓮真被告（22）を懲役21年とした仙台地裁の判決が1日までに確定した。検察、弁護側双方が控訴しなかった。