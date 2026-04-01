「マーリンズ９−２ホワイトソックス」（３１日、マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は三回の第２打席で先制の中前適時打を放つなど４打数１安打１打点。メジャーデビューからの連続試合安打を５へ伸ばしたが、チームは逆転負けを喫した。三回１死一、二塁と絶好の先制機で迎えた打席。カウント１−１からのスライダーを痛烈にはじき返し、打球は二遊間を抜けた。先制適時打でメジャーデビューからの連続試合安打記