旧芸名「チャントモンキー」として、かつてアイドルグループBiSで活動した女優、歌手の未菜が1日までにXを更新。活動を無期限で休止すると発表した。未菜は「昨年秋頃から活動をセーブしてきましたが、再開の見通しが立たないため、未菜としての活動を無期限で休止することにしました」と報告。「BiSから数えると6年。気づけば長い時間やってきたんですね。ソロになってからはもう手探り状態で、何かとやらかしたことがたくさん思