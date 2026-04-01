島根県立宍道湖自然館ゴビウス（島根県出雲市）は国内で唯一、一年中シラウオが泳ぐ姿を見られる水族館だ。シラウオは水槽にぶつかるだけで死ぬほど繊細で寿命は１年。通年展示は難しいとされてきた。ゴビウスは今年、人工養殖の成功から２０年。静かな現場を追った。【写真】「湖の宝石」水槽いっぱいに泳ぐシラウオたち「いつも通り」。館外の円形水槽をのぞき込み、田久和剛史主任（４４）がうなずいた。目を凝らすと、光