俳優の篠原涼子さんは3月30日、『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）放送中に期間限定で始めたInstagramを更新。SixTONESのジェシーさんとのオフショットを公開しました。【写真】篠原涼子＆ジェシーの仲良しショット「ジェシーと一緒に、ほっかほかでいただきます」篠原さんは「撮影中に藤木くんからの温かい差し入れ肉まん＆あんまん」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。同ドラマで共演して