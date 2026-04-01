三重県熊野市紀和町長尾にある「長尾美春桜」の通称で知られるクマノザクラが見頃を迎えています。クマノザクラは紀伊半島南部の三重、和歌山、奈良の3県の限られた範囲に分布し、標高200〜800メートルの山地に多く見られます。長尾美春桜は枝ぶりの美しさや背景のスギと相まって映える薄紅色の花で人気を集めています。例年より2週間ほど早い3月上旬に開花が確認され、見ごろとなっています。熊野市紀和町長尾のクマノザクラは4月