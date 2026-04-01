Image: BEAMS ミリタリーだけどファッション的に違和感ナシ。腕時計は手首に巻くものですが、指輪のようにもっとアクセサリー色が強い指時計というアイテムも存在します。しかも玩具ではなく、ちゃんと動いて時を刻むものが、です。BEAMSの50周年リングウォッチBEAMS BOYとのコラボで、TIMEX（タイメックス）の指時計「Camper Ring Watch」が登場。デザインはTIMEXのミリタリーウォッチ「Ori