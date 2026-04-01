ボート監督「ショウヘイのことを心から尊敬している」【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ガーディアンズのスティーブン・ボート監督は3月31日（日本時間4月1日）、敵地のドジャース戦前に報道陣の取材に応じ、ドジャース・大谷翔平投手への思いを語った。「毎日試合に出て、さらに6、7日おきに登板するために準備するというのは精神的にも肉体的にも凄まじい負担がかかる。24時間365日、野球中心