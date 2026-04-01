映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッターおよび公式ショップは、4月1日（水）から、春の新作グッズとして「クィディッチコレクション」を発売する。【写真】ぬいぐるみ付き「エコバッグ」も！レトロデザインがおしゃれなアイテム一覧■“レトロスポーツ”テイスト今回発売される「ク