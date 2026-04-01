北中米ワールドカップの開催国が、またも勝てなかった。アメリカ代表は現地３月28日にベルギー代表とアトランタで対戦し、２−５の大敗。その３日後の31日には、同じくアトランタでポルトガル代表と相まみえ、０−２で敗れた。本大会前の重要な３月シリーズで、欧州勢に２連敗。計７失点と守備面の課題を露呈。試合の結果を伝える代表チームの公式アカウントには、以下のような声があがった。 「マジかよ、ほんとダメだ