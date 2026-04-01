「クラブ統括補佐」という肩書きが今年の僕の鈴鹿での役職になる。３月に開催されたリーグ戦開幕前の公式戦をアトレチコ鈴鹿クラブは全て勝利した。全国社会人トーナメントと天皇杯三重県代表を決める予選を兼ねた試合は、勝って当たり前のように思うかもしれないが、簡単な試合など一つもない。この勝利するのが当たり前の難しい試合を新体制、美濃部直彦監督の下でしっかりとスタートさせた。 僕の役割はこの現場から離