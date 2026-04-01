自民党と日本維新の会は、災害時の首都機能のバックアップなどを目的とする「副首都法案」の骨子案をまとめました。 自民と維新は去年、連立政権合意書に「副首都構想」の法制化を盛り込み、法案の詳細について協議を進めてきました。 「副首都」の役割については、災害時に首都機能をバックアップするとともに、多極分散型の経済圏形成の中核となる機能を担うとしました。 一方で、維新が訴えていた東京23区のような「