4月1日午前10時6分ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード5.0の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【全国最大震度】震度５弱栃木県南部【新潟県内震度】震度２南魚沼市震度１長岡市十日町市