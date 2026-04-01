◇ナ・リーグメッツ―カージナルス（2026年3月31日セントルイス）メッツの千賀滉大投手（33）が3月31日（日本時間4月1日）、敵地でのカージナルス戦で今季初登板初先発。6回4安打2失点、9奪三振と力投したが、味方の援護に恵まれず、勝利投手の権利を得ることはできなかった。初回、先頭のウェザーホルトに右前打。1死後に3番・バールソンに四球を与え、1死一、二塁の場面を迎えた。初回から得点圏に走者を背負ったが、