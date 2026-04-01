1日朝の東京株式市場で日経平均株価の上げ幅は一時2000円を超え5万3000円台を回復しました。アメリカとイラン双方が戦闘の終結を模索しているのではないかという期待感からアメリカの株価主要3指数が揃って大幅に上昇したことから、東京株式市場でも幅広い銘柄に買い注文が広がっています。アセットマネジメントOneの荻原健エグゼクティブストラテジストは、「市場では長期化しないとの期待が広がりつつある」とし、「4月の半ばで