1日午前10時すぎ、関東地方で震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、午前10時6分ごろ、茨城県南部を震源とする地震がありました。この地震で、栃木県真岡市で震度5弱を観測しました。通信の状況です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの大手携帯キャリア4社によりますと、この地震による通信への影響はないということです。