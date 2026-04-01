日本代表は３月３１日（日本時間１日）、国際親善試合イングランド戦（英ロンドン・ウェンブリースタジアム）に１―０で競り勝ち、イングランドから初勝利を挙げた。ＭＦ三笘薫（ブライトン）の決勝ゴールでつかんだ日本の快挙を、韓国メディアがこぞって速報。かねて同国メディアは、森保ジャパンが掲げる北中米Ｗ杯優勝という目標に対して、懐疑的な見方を示していた。過去のＷ杯での最高成績が１６強止まりだからだ。それ