日本代表ＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）が、チームキャプテンを務めた英国遠征を２連勝で締めくくった。先月２８日のスコットランド戦に１―０で勝利し、同３１日のイングランド戦も１―０で勝利。国際サッカー連盟ランキング４位の格上からの勝利に「守備の時間が多い試合展開になったが、Ｗ杯を想定すると、こういう時間帯もある。開き直って、メンバーが入れ替わりながら、全員が責任感を持ってプレーできた」と振り