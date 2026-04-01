【ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）】 4月20日 再販予定 価格：385円 バンダイは、食玩「ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）」を4月20日に再販する。価格は385円。 本商品は任天堂の「ピクミン」シリーズに登場するピクミンたちのマスコットが入ったグミ。当初は2024年7月に発売され、2025