国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング４位のイングランド代表が、格下・日本との国際親善試合（３月３１日＝日本時間１日、英ロンドン）に０―１で敗れた。エースＦＷハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）が試合直前にコンディションが整わず、ベンチ外となった中、期待されたＭＦフィル・フォーデン（マンチェスター・シティー）やＭＦコール・パーマー（チェルシー）らは不発に終わった。英紙「デーリー・メール」