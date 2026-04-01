日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が１日に放送された。３０日から新年度改編で同番組に進行役として加わった同局の後呂有紗アナウンサー。コメンテーターとして出演したお笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉は「（後呂が）天然だってうわさは届いています」とひとこと声をかけた。後呂アナは「いえ、真面目一本でやらせていただきます」と返答。そして「いいですか？大島さん