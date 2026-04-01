お花見や、春のお祝い・おもてなしの席にぴったりの押しずし。市松模様で彩りよく仕上げれば、特別感も満足感もひとしおです。専用の型がなくても、牛乳パックを使って簡単に作ることができます。手軽にとびきり華やかな春を楽しみませんか？『市松押しずし』のレシピ材料（18cm四方の重箱2個分）酢めし※……3合分しいたけの甘煮※の薄切り……6個分〈具〉ゆでえび※……6〜8尾市販の煮あなご……1〜2尾分錦糸卵※……2枚