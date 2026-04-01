【モデルプレス＝2026/04/01】元日向坂46の高本彩花（27）が、株式会社NEXT LEAPへ所属したことがわかった。【写真】27歳元日向坂メンバー、美脚スラリのミニスカ姿◆高本彩花、NEXT LEAP所属を発表同社は「高本彩花とは、フリーで活動する中でご縁をいただき、さまざまなお仕事をご一緒する機会を重ねてまいりました。その中で、仕事に対する誠実な姿勢や、周囲への丁寧な気配り、そして自然体でありながら多くの人を惹きつける魅