AKB48伊藤百花 AKB48伊藤百花が３月31日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に出演。「SHIBUYA109」ステージでランウェイを歩いた。ランウェイ後のトークセッションでは、現在、スクイーズにハマっているといい「見ながら寝落ちしてます」とニッコリした。