町を救おうとしたアブラハム 悪徳の町・ソドムとゴモラに下された神の鉄槌 ノアの息子セトの子孫からアブラハムが生まれました。 アブラハムはもともとアブラムという名前でした。名前を変えたのは神の指示によるものでした。神は堅固な信仰心をもつ彼を「多くの国民の父とする」と＊召命（しょうめい）したからです。 アブラハムは神の命により長い旅に出ました。 アブラハムは当初、甥（おい）のロトを伴っていたのですが、