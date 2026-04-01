【感覚のリセット】「六根」に惑わされない生き方。般若心経が教えるストレス回避術 「無眼耳鼻舌身意」とは何か？五感と意識を指す「六根」の正体 無眼耳鼻舌身意（むげんにびぜつしんに） インドでは、お釈迦様の入滅後、100年以上たってから、諸法を精せい緻（せいち）に分析していくことが盛んに行われました。 〈私〉を構成する根拠としての「十二処」という考え方 それは、「〈私〉とは何か」という問いに答えたもので