米株価指数先物上げ幅拡大、戦争終結期待 東京時間10:03現在 ダウ平均先物JUN 26月限46671.00（+89.00+0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6590.25（+19.50+0.30%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24022.75（+107.75+0.45%）