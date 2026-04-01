ドル買い再開、UAEが戦闘参加の用意ドル円159円回復 UAEがホルムズ海峡の開放支援を準備中、戦闘参加も辞さないとWSJが報じている。湾岸諸国の戦闘参加報道を受け有事のドル買いが再開している。ドル円は一時159円台を回復した。