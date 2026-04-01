UAEが強硬姿勢示す、ホルムズ海峡開通させるため戦闘を準備 アラブ首長国連邦（UAE）がホルムズ海峡を開通させるため戦闘の準備を進めているとWSJが報じている。 湾岸諸国として最初に参加することになる動きだ。 UAEは米国や欧州、アジアに対し、武力による海峡開放に向けた連合の結成を強く求めている。イランは命をかけた戦いを繰り広げており、ホルムズ海峡を封鎖することで世界経済を道連れにする覚悟がある。米国は