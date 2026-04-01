東京時間10:15現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝102.65（+1.27+1.25%） 海外市場での大きな動きを経て、ややしっかりした動きとなっている。NY市場では１０５ドル台から一時１００ドル割れを付けた。