東京時間10:16現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝24883.00（+718.00+2.97%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4725.70（+47.10+1.01%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ＮＹ金先がしっかりとした動きとなり、東京金の支えとなっている。イラン情勢終結期待でのドル安で、ＮＹ市場で上昇した金先物は時間外でも続伸となっている。