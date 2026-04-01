３月３０日、甕馬鉄道南北延伸線の緑蔭湖駅改修工事の現場。（ドローンから、都穀＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽4月1日】中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州の甕安（おうあん）県と福泉市馬場坪街道を結ぶ貨物専用線「甕馬（おうば）鉄道」南北延伸線で3月30日、インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄二十局集団が建設を請け負った最初の駅改修工事、緑蔭湖駅の改修工事が完了した。同鉄道の南北延伸線
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