日本原子力発電によりますと、茨城県東海村にある東海第二原発について、先ほどの地震による異常は確認されなかったということです。午前10時6分に発生した茨城県南部を震源とする地震で、日本原子力発電の東海第二原発がある茨城県東海村では、震度3の揺れが観測されました。東海第二原発は現在運転していませんが、日本原子力発電によりますと、この地震による異常はなかったということです。また、モニタリングポストにも異常が