予備校講師でタレントの林修（60）が3月31日深夜放送のフジテレビ「林先生のココだけの話」（火曜深夜0・15）に出演。「株」への投資について言及した。この日の番組では「株・金・不動産のスペシャリストがお金を増やす方法がぶっちゃけ！」と題し、株のスペシャリスト、経済アナリストの朝倉慶氏、金のスペシャリスト、日本貴金属マーケット協会代表理事の池水雄一氏、不動産のスペシャリスト、不動産投資家の八木エミリー氏