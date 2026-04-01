若手芸人2組による化学反応を楽しむ新感覚バラエティラジオ『がっちゃんこ』。 シーズン２の火曜日を担当する新たなパーソナリティーは、マリーマリーと軟水。NSC時代からの同期で、この4月1日で芸歴10年を迎える2組。オープニングから、同期らしいわちゃわちゃしたトークではじまった火曜がっちゃんこをちょっとだけご紹介！ ©️ABCラジオ NSCから一緒のマリーマ