厚生労働省は1日、1月の生活保護申請件数が前年同月比2.9％減の2万1565件だったと発表した。減少は2カ月ぶり。1月から生活保護を受け始めたのは、1万6907世帯で1.8％減。以前から受けている人を含む受給世帯数は164万4717世帯で0.3％減った。人数ベースでは198万1600人で、総人口の1.6％に当たる。