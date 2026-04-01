4月1日午前10時06分ころ、栃木県で震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は、茨城県南部、震源の深さは、およそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは、5.0と推測されます。震度5弱を観測したのは栃木県真岡市。震度4を観測したのは福島県白河市、茨城県水戸市、笠間市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市。栃木県宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、下野市、益子町、大田原