午前10時06分ごろ、栃木県南部で最大震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【画像】地震発生時の様子（茨城・日立市）気象庁によりますと、午前10時06分ごろ、栃木県南部で最大震度5弱を観測する地震がありました。震源は茨城県南部で、震源の深さは48キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は以下の通り