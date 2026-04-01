1日午前10時すぎ、関東地方で震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。停電の情報です。東京電力によりますと、1日午前10時09分現在、栃木県と千葉県で停電が発生していますが、いずれも地震発生前からで、原因については調査中ということです。