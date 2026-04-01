気象庁によると、４月１日午前１０時６分ごろ、栃木県で震度５弱の地震がありました。震源地は茨城県南部。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．０と推定。この地震による津波の心配はないということです。新潟県では、南魚沼市で震度２が観測されています。震度５弱を観測したのは、栃木南部の真岡市です。震度４を観測したのは、栃木北部、福島中通り、茨城北部、茨城南部、埼玉南部、千葉北西部。