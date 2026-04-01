[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]負傷者の続出によって一時は崩壊の危機に瀕していた日本代表守備陣だったが、その難局からチームを立て直してきた男が再び世界の列強国に立ちはだかった。DF谷口彰悟(シントトロイデン)は1-0で歴史的な勝利を挙げたイングランド戦に3バックの中央でフル出場。「良い勝利だった。これだけ力のあるチームと本番さながらの強度と雰囲気もあったし、その中で戦っ