クリングルファーマがストップ高の水準となる前営業日比８０円高に買われ、その後同水準でカイ気配のまま張り付いている。１日、慶応大学と共同で出願していた慢性期脊髄損傷を対象とする新たな治療剤に関する特許について、日本国内において特許登録されたと発表。これを材料視した買いが集まった。慶大が開発するヒトｉＰＳ由来細胞移植と、クリングルが開発する肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）を含有するスキャフォール