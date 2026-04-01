ソニーグループが大幅続伸している。３月３１日の取引終了後に、子会社ソニーが中国のＴＣＬエレクトロニクス・ホールディングスと、ホームエンターテインメント領域における戦略的提携に関する確定契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 今回の提携により、ソニーがホームエンターテインメント事業を承継する完全子会社を設立したうえで