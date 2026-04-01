日本フエルトは６日ぶりに急反騰し、一時ストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の１０１８円に買われた。３１日の取引終了後、投資事業を手掛けるＤＯＥ５パーセント（東京都渋谷区）が新たにフエルトの株式について５％を超えて保有していることが明らかになり、思惑視した買いが集まっている。関東財務局に提出された大量保有報告書によると、ＤＯＥ５パーセント及び共同保有者の保有割合は５．０１％。報告