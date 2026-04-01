１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円７８銭前後と前日の午後５時時点に比べ８５銭程度のドル安・円高で推移している。 ３月３１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７２銭前後と前日に比べ１円００銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランの軍事衝突が終結に向かうとの観測が浮上するなか、「有事のドル買い」が巻き戻され一時１５８